В Госдуме назвали удары по Украине адекватной реакцией, напомнив о красных линиях

Воспринимать удары по объектам военной инфраструктуры Украины необходимо как более жёсткую ответную реакцию на действия украинской стороны. Об этом Лайфу рассказал депутат Госдумы Олег Морозов.

"Воспринимать это нужно ровно так, как было многократно сказано нашим Верховным главнокомандующим, президентом, что есть красные линии, за которыми наша реакция будет гораздо более жёсткой, адекватной тем действиям, которые предпринимает другая сторона. Неслучайно теракт на Крымском мосту был прокомментирован президентом именно как террористический акт против гражданской инфраструктуры", — заявил Морозов.

Депутат добавил, что одержать победу в этом противостоянии невозможно без нанесения критически серьёзных ударов по всей энергетической, транспортной, военной, промышленной и экономической инфраструктуре Украины.

"Я уже это говорил: мы воюем не с ВСУ, мы воюем не с "Азовом"* и другими нацистскими формированиями, мы воюем с нацистским государством, которое подчинило все свои системы и все свои ресурсы, всю свою экономику, всю информационную и политическую систему войне с Россией", — добавил депутат.

Морозов отметил, что сегодня произошёл "качественный перелом" в противостоянии. Он считает, что воевать только на линии соприкосновения нельзя, поскольку это приведёт в тупик.