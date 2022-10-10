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10 октября, 10:09

Пьяный житель Хакасии насмерть сбил жену после застолья в честь покупки авто

<p>Автомобиль, на котором пьяный мужчина сбил супругу в Хакасии. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall331414901_20443" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Медиахолдинг Абакан</a></p>

Автомобиль, на котором пьяный мужчина сбил супругу в Хакасии. Обложка © VK / Медиахолдинг Абакан

В Хакасии мужчина отметил покупку автомобиля, а когда возвращался домой, насмерть сбил на нём супругу. О подробностях трагедии рассказал "Абакан сегодня". По данным СМИ, всё случилось 8 октября в районе села Бельтирское Аскизского района республики.

Перед ДТП семейная пара была в гостях, где все отмечали покупку автомобиля. Во время празднования супруги поссорились, после чего женщина решила вернуться домой пешком. По дороге она позвонила мужу, который в итоге сел за руль в нетрезвом виде. На дороге в темноте он не заметил жену и сбил её. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В ходе медосвидетельствования выяснилось, что у мужчины в три с половиной раза была превышена допустимая норма алкоголя. На данный момент по факту инцидента решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Никита Осипов

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