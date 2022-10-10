Пьяный житель Хакасии насмерть сбил жену после застолья в честь покупки авто
Автомобиль, на котором пьяный мужчина сбил супругу в Хакасии. Обложка © VK / Медиахолдинг Абакан
В Хакасии мужчина отметил покупку автомобиля, а когда возвращался домой, насмерть сбил на нём супругу. О подробностях трагедии рассказал "Абакан сегодня". По данным СМИ, всё случилось 8 октября в районе села Бельтирское Аскизского района республики.
Перед ДТП семейная пара была в гостях, где все отмечали покупку автомобиля. Во время празднования супруги поссорились, после чего женщина решила вернуться домой пешком. По дороге она позвонила мужу, который в итоге сел за руль в нетрезвом виде. На дороге в темноте он не заметил жену и сбил её. От полученных травм женщина скончалась на месте.
В ходе медосвидетельствования выяснилось, что у мужчины в три с половиной раза была превышена допустимая норма алкоголя. На данный момент по факту инцидента решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее под Самарой водитель автобуса поздно вечером не заметил на дороге двух детей и сбил их, оба ребёнка скончались на месте. Возбуждено уголовное дело, прокурор района взял на контроль ход расследования.