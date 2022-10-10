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Регион
Опубликовано 10 октября 2022, 10:04
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Песков — об ударах по Украине: Основные решения в рамках СВО не принимаются без доклада Путину

Основные решения в рамках специальной военной операции не принимаются без доклада президенту России Владимиру Путину как Верховному главнокомандующему. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Основные моменты специальной военной операции не могут осуществляться без докладов Верховному главнокомандующему, это абсолютно нормальный процесс", — отметил представитель Кремля, комментируя удары по инфраструктуре Украины.

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Напомним, о взрывах в центре Киева ранее сообщил мэр Виталий Кличко. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксируют во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры.

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Getty Images / Ed Ram

Александр Юнашев
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