Песков — об ударах по Украине: Основные решения в рамках СВО не принимаются без доклада Путину
Основные решения в рамках специальной военной операции не принимаются без доклада президенту России Владимиру Путину как Верховному главнокомандующему. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Основные моменты специальной военной операции не могут осуществляться без докладов Верховному главнокомандующему, это абсолютно нормальный процесс", — отметил представитель Кремля, комментируя удары по инфраструктуре Украины.
Напомним, о взрывах в центре Киева ранее сообщил мэр Виталий Кличко. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксируют во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры.
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