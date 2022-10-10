Премьер Украины Шмыгаль заявил о повреждении 11 важных инфраструктурных объектов

"По состоянию на 11:00 (совпадает с мск. — Прим. Лайфа) повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве. Сейчас часть областей обесточена. Нужно быть готовым к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью", — отметил он.

Шмыгаль добавил, что все оперативные службы работают над восстановлением инфраструктуры. Украинский премьер заверил, что будет сделано всё, чтобы как можно быстрее привести объекты в надлежащий вид. Он также опубликовал видео, на котором видны разрушения в украинских городах. Так, на кадрах запечатлена работа сотрудников скорой помощи и слышна сирена. А голос за кадром сообщает о том, что в данном месте планируется перекрывать движение.