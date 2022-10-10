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Регион
Опубликовано 10 октября 2022, 09:30
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Премьер Украины Шмыгаль заявил о повреждении 11 важных инфраструктурных объектов

Одиннадцать важных объектов инфраструктуры повреждены в восьми регионах Украины и Киеве. Об этом в телеграм-канале заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Повреждённые объекты инфраструктуры на Украине. Видео © Telegram / Телеграм-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля

"По состоянию на 11:00 (совпадает с мск. — Прим. Лайфа) повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве. Сейчас часть областей обесточена. Нужно быть готовым к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью", — отметил он.

Шмыгаль добавил, что все оперативные службы работают над восстановлением инфраструктуры. Украинский премьер заверил, что будет сделано всё, чтобы как можно быстрее привести объекты в надлежащий вид. Он также опубликовал видео, на котором видны разрушения в украинских городах. Так, на кадрах запечатлена работа сотрудников скорой помощи и слышна сирена. А голос за кадром сообщает о том, что в данном месте планируется перекрывать движение.

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Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре города. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по столице ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины, также неподалёку находится офис украинского президента. Взрывы случились во многих областях страны. Владимир Зеленский сообщил о сохраняющейся воздушной тревоге по всей Украине.

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Telegram / Телеграм-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля

Никита Осипов
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