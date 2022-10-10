Зеленский заявил об ударах по энергообъектам по всей Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под угрозой находится вся энергосистема страны. Об этом он сказал в видеообращении, которое записал во дворе офиса в Киеве спустя два с половиной часа после начала ударов по Незалежной.
"[Под угрозой] энергообъекты по всей стране. Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житомирщина, Кировоградчина, Юг", — подчеркнул Зеленский.
Он также сообщил, что "сейчас могут быть временные перебои с электричеством".
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре города. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по столице ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины, также неподалёку находится офис украинского президента. Взрывы случились во многих областях страны. Владимир Зеленский сообщил о сохраняющейся воздушной тревоге по всей Украине.
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