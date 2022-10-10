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10 октября, 09:01

Россия и Белоруссия договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск

Президенты России и Белоруссии договорились о развёртывании региональной группировки войск из-за обострения на западных границах Союзного государства. Об этом сообщил Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности.

"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа этой группировки — армия, Вооружённые Силы Республики Беларусь", — отметил он.

По словам Лукашенко, формирование этой группировки идёт уже около двух дней.

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А ранее Александр Лукашенко в беседе с корреспондентом Лайфа перед неформальным саммитом глав стран СНГ рассказал о безопасности на западных границах РФ и Белоруссии. Он призвал не волноваться и заверил, что "всё будет нормально".

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ТАСС/Виктор Драчев

Александра Вишнякова

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