Россия и Белоруссия договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск

Президенты России и Белоруссии договорились о развёртывании региональной группировки войск из-за обострения на западных границах Союзного государства. Об этом сообщил Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности.

"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа этой группировки — армия, Вооружённые Силы Республики Беларусь", — отметил он.

По словам Лукашенко, формирование этой группировки идёт уже около двух дней.