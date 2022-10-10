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10 октября, 08:50

Путин призвал губернаторов прислушиваться к мнению людей, а не к бумажным отчётам

Губернаторы регионов России должны следить за ситуацией не по бумажным отчётам, а по реальному мнению людей. Такое поручение им дал президент России Владимир Путин в ходе встречи в формате видео-конференц-связи.

"По всем этим вопросам крайне важно постоянно получать обратную связь, видеть ситуацию не только по бумажным отчётам, а по реальному мнению людей, учитывать их реакцию, оценку, в том числе, бывает, и не самую приятную, даже иногда и негативную", — сказал глава государства.

По мнению Путина, именно в этом лежит залог стабильности в обществе.

Путин поручил губернаторам тщательно контролировать проведение частичной мобилизации

Путин поручил губернаторам тщательно контролировать проведение частичной мобилизации

Ранее Путин поручил главам регионов обеспечить функционирование экономик, несмотря на санкции. По словам президента страны, безусловное выполнение социальных обязательств стоит во главе угла всех задач.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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