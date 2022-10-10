Путин призвал губернаторов прислушиваться к мнению людей, а не к бумажным отчётам

Губернаторы регионов России должны следить за ситуацией не по бумажным отчётам, а по реальному мнению людей. Такое поручение им дал президент России Владимир Путин в ходе встречи в формате видео-конференц-связи.

"По всем этим вопросам крайне важно постоянно получать обратную связь, видеть ситуацию не только по бумажным отчётам, а по реальному мнению людей, учитывать их реакцию, оценку, в том числе, бывает, и не самую приятную, даже иногда и негативную", — сказал глава государства.

По мнению Путина, именно в этом лежит залог стабильности в обществе.