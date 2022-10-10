НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 октября, 08:46

В Финляндии из-за спецоперации потребовали закрыть российское консульство

Мэр финского города Турку потребовала от МИД закрыть российское консульство

Мэр финского города Турку Минна Арве попросила Министерство иностранных дел страны закрыть в городе российское консульство. Об этом она написала в социальных сетях.

"Турку не нужно присутствие российского государства в городе. МИД может начать обсуждение закрытия консульства в Турку", — заявила Арве.

Ехавшему к невесте-финке россиянину аннулировали визу прямо на границе

Ехавшему к невесте-финке россиянину аннулировали визу прямо на границе

Такое решение мэра Турку связано со спецоперацией на Украине. Чиновница считает, что в условиях конфликта жители города не желают получать туристические визы в Россию. По её словам, россияне же в случае необходимости могут получить помощь в посольстве в Хельсинки.

Кроме Хельсинки и Турку российские представительства в Финляндии расположены в городах Мариехамн и Куусамо.

Ранее Лайф сообщал о том, что впервые после закрытия финской границы для россиян число граждан РФ, вернувшихся из Финляндии на родину, превысило въехавших из России туда.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров