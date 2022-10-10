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10 октября, 08:46

В Барселоне пообещали установить статую Лионелю Месси

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что футбольный клуб в ближайшее время установит статую своего знаменитого воспитанника Лионеля Месси. Об этом сообщает Goal.com.

"Решение уже принято. Мы построим статую Лионеля Месси за пределами стадиона "Камп Ноу", — сказал Лапорта.

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Напомним, летом 2021 года Лионель Месси перешёл из "Барселоны" в ПСЖ, подписав контракт на два сезона. За молодёжную и основную команды сине-гранатовых обладатель семи "Золотых мячей" выступал более 20 лет. Ранее СМИ активно писали, что форвард может вернуться обратно и уже провёл встречи с тренером каталонцев Хави.

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Getty Images / David Ramos

Роман Фейгин

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