В Барселоне пообещали установить статую Лионелю Месси
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что футбольный клуб в ближайшее время установит статую своего знаменитого воспитанника Лионеля Месси. Об этом сообщает Goal.com.
"Решение уже принято. Мы построим статую Лионеля Месси за пределами стадиона "Камп Ноу", — сказал Лапорта.
Напомним, летом 2021 года Лионель Месси перешёл из "Барселоны" в ПСЖ, подписав контракт на два сезона. За молодёжную и основную команды сине-гранатовых обладатель семи "Золотых мячей" выступал более 20 лет. Ранее СМИ активно писали, что форвард может вернуться обратно и уже провёл встречи с тренером каталонцев Хави.
Getty Images / David Ramos