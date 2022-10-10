В Барселоне пообещали установить статую Лионелю Месси

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что футбольный клуб в ближайшее время установит статую своего знаменитого воспитанника Лионеля Месси. Об этом сообщает Goal.com.

Месси заявил, что чемпионат мира в Катаре станет последним в его карьере

Напомним, летом 2021 года Лионель Месси перешёл из "Барселоны" в ПСЖ, подписав контракт на два сезона. За молодёжную и основную команды сине-гранатовых обладатель семи "Золотых мячей" выступал более 20 лет. Ранее СМИ активно писали, что форвард может вернуться обратно и уже провёл встречи с тренером каталонцев Хави.