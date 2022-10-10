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Регион
Опубликовано 10 октября 2022, 08:41
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ВСУ обстреляли село в Белгородской области из "Точки-У"

Губернатор Гладков сообщил об украинских обстрелах Конопляновки и Шебекино в Белгородской области

Несколько приграничных сёл в Белгородской области оказались под обстрелом со стороны Украины этим утром. Так, в Валуйском городском округе огонь на себя приняло село Конопляновка. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в этом районе украинская армия применяла ракетный комплекс "Точка-У".

"Наши ПВО сработали, но кассеты "Точки-У" раскрылись и повредили один частный жилой дом. Жители не пострадали", — написал в своём телеграм-канале глава региона.

Кроме того, под обстрелом оказался небольшой город Шебекино. Он расположен прямо на границе с Украиной, в семи километрах от реки Северский Донец. К сожалению, здесь не обошлось без жертв.

"Есть погибшие: женщина, 74 года, с обширными осколочными ранениями. Есть разрушения: по предварительным данным, повреждено три частных домовладения", — сообщил Гладков.

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Ранее сообщалось и о взрывах в самом Белгороде, однако они оказались связаны с уничтожением боеприпасов на полигоне.

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Telegram / Настоящий Гладков

Марина Калегина
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