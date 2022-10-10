Целью упавшей в районе моста Кличко ракеты мог быть офис миссии Евросоюза
Mash: Целью удара по мосту Кличко был офис миссии Евросоюза, расположенный рядом
Целью удара в районе моста Кличко в Киеве было не само сооружение, а офис Консультативной миссии Евросоюза. Об этом пишет телеграм-канал "Mash в Донбассе".
По данным канала, офис открылся в декабре 2014 года в ответ на события Майдана. Миссия занималась реформой украинской полиции.
Офис Консультативной миссии Евросоюза рядом с мостом Кличко. Фото © Telegram-канал "Mash в Донбассе"
Удар по мосту Кличко в Киеве. Видео © Telegram-канал "Политика страны"
Напомним, о взрывах в центре Киева ранее сообщил мэр Виталий Кличко. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины, также неподалёку находится офис украинского президента. Взрывы случились во многих областях страны. Владимир Зеленский сообщил о сохраняющейся воздушной тревоге по всей Украине.
Telegram-канал "Политика страны"