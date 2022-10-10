Путин — о проблемах при частичной мобилизации: К сожалению, бестолковщины достаточно

Бестолковщины при частичной мобилизации достаточно, но сейчас есть возможность разобраться со всеми проблемами, которые накапливались в этой сфере достаточно долго. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов.

"К сожалению, у нас бестолковщины достаточно. Как, к сожалению, бывает и по другим направлениям. Но, если бы не начали заниматься, никогда бы не увидели проблем, которые там накапливались долго. Это хороший повод, чтобы разобраться со всеми вопросами", — отметил Путин.