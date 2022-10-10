Уехавшие от мобилизации россияне начали штурмовать приложения для онлайн-знакомств

Россияне, уехавшие из страны на фоне частичной мобилизации, активно регистрируются и подключают платные услуги в сервисах знакомств в новых местах пребывания, сообщил РБК со ссылкой на экспертов этих приложений. Это связано с их острым желанием найти пару в непростые времена, ведь именно в такие моменты люди чувствуют одиночество и тревогу сильнее обычного.

Представитель сервиса знакомств "Мамба" сообщил, что после объявления частичной мобилизации в РФ зафиксирован рост количества регистраций и платежей в странах, наиболее популярных для релокации. Так, по сравнению с предшествующей неделей на 135% увеличились показатели в Армении, в Грузии — на 120%, в Турции — на 110%, в Казахстане — на 23%, в Белоруссии — на 19%. А вместе с тем выросли и просмотры российских анкет. Так, в Армении показатель увеличился на 27%, в Турции и Грузии — на 12%. В Казахстане и Белоруссии просмотры выросли на 16% и 8,5% соответственно. Платежи пользователей выросли в Армении на 165%, причём они поступали исключительно от мужской аудитории, добавил эксперт.

Хотя количество общих регистраций в России в сервисе в первые три дня после объявления мобилизации снизилось, но уже через неделю увеличилось на 17%. Так, среди мужчин этот показатель вырос на 44%, а среди женщин — на 14%. Что касается общих платежей по РФ, то они после 21 сентября снизились на 8%, но потом вернулись к обычным цифрам. Эксперты уверены, что рост всех этих показателей связан с желанием пользователей найти пару в трудные времена, ведь в нестабильные моменты люди чувствуют одиночество и тревогу острее, подчеркнул исполнительный директор "Мамбы" Сергей Веутов.

СЕО сервиса знакомств "Теамо" Анна Гришачева рассказала, что по сравнению с предшествующей неделей в Казахстане платежи выросли на 190%, в Грузии — на 125%, в Армении — на 52%. Она отметила рост в Турции, Израиле и Монголии. А вот количество регистраций среди мужчин в сервисе снизилось на 10% после объявления о частичной мобилизации. Показатели стали восстанавливаться только после 1 октября.