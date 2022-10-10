В военкоматах Екатеринбурга объяснили, когда возобновят отправку мобилизованных

Отправка мобилизованных жителей Екатеринбурга возобновится 13 октября. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на приёмные военкоматов Ленинского и Октябрьского районов.

Аналогичные комментарии дали в других военкоматах города. При этом в военкомате Свердловской области уточнили, что не располагают такими данными. Ранее появилась информация, что отправки мобилизованных екатеринбуржцев, которые были приостановлены 30 сентября, возобновятся 10 октября, однако утром возле зданий военкоматов были лишь молодые люди, пришедшие по повесткам о срочной службе.