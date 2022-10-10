НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 октября, 08:01

В военкоматах Екатеринбурга объяснили, когда возобновят отправку мобилизованных

Военкоматы Екатеринбурга возобновят отправку мобилизованных 13 октября

Отправка мобилизованных жителей Екатеринбурга возобновится 13 октября. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на приёмные военкоматов Ленинского и Октябрьского районов.

Аналогичные комментарии дали в других военкоматах города. При этом в военкомате Свердловской области уточнили, что не располагают такими данными. Ранее появилась информация, что отправки мобилизованных екатеринбуржцев, которые были приостановлены 30 сентября, возобновятся 10 октября, однако утром возле зданий военкоматов были лишь молодые люди, пришедшие по повесткам о срочной службе.

"Стандартное раздолбайство": Медведев объяснил нюансы частичной мобилизации

"Стандартное раздолбайство": Медведев объяснил нюансы частичной мобилизации

Ранее сообщалось, что уже более 20 регионов России объявили о выполнении плана по частичной мобилизации. Кампания по призыву близится к завершению. Остальные субъекты РФ также сообщают о скором завершении необходимых мероприятий.

Обложка ©

Объясняем.рф

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров