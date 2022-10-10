США не готовы к ядерному конфликту с Россией ради поддержки Киева, считают на Западе
NI: США показали истинное отношение к конфликту на Украине после слов Зеленского
В США не хотят допустить перерастание украинского конфликта в полномасштабную войну, поэтому Белый дом не поддерживает заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России.
Как заявил Марк Эпископос для издания The National Interest, администрация американского лидера Джо Байдена сталкивается с проблемой балансирования между поддержкой Украины и мерами по сдерживанию масштабной войны.
"Даже когда Зеленский подталкивает Запад к совершению того, что де-юре является актом войны против России, высшие должностные лица США в частном порядке и публично выражают обеспокоенность тем, что российско-украинская война может разразиться ядерной катастрофой", — отметил автор публикации.
В статье говорится о том, что американская сторона, несмотря на активную финансовую поддержку Украины, установила строгие военные и политические границы, чтобы предотвратить разрастание конфликта.
Ранее Лайф рассказывал о том, что неожиданное решение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО довольно холодно встретили в альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме. Позднее украинский лидер заявил о необходимости нанести по России превентивный удар, чтобы не допустить использования ею ядерного оружия. Однако затем Зеленский поспешил откреститься от своих слов о "превентивных ударах" по России.
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