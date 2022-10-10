США не готовы к ядерному конфликту с Россией ради поддержки Киева, считают на Западе

В США не хотят допустить перерастание украинского конфликта в полномасштабную войну, поэтому Белый дом не поддерживает заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России.

Как заявил Марк Эпископос для издания The National Interest, администрация американского лидера Джо Байдена сталкивается с проблемой балансирования между поддержкой Украины и мерами по сдерживанию масштабной войны.

"Даже когда Зеленский подталкивает Запад к совершению того, что де-юре является актом войны против России, высшие должностные лица США в частном порядке и публично выражают обеспокоенность тем, что российско-украинская война может разразиться ядерной катастрофой", — отметил автор публикации.