Ракета ударила по мосту Кличко в центре Киева
Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видео удара по мосту Кличко в центре Киева. При этом, судя по кадрам, сооружение устояло.
Удар по мосту Кличко в Киеве. Видео © Телеграм-канал Анатолия Шария
Пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск был открыт в 2019 году, и почти сразу по нему пошли трещины. После этого его уже дважды закрывали на ремонт.
Напомним, о взрывах в центре Киева ранее сообщил мэр Виталий Кличко. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины, также неподалёку находится офис президента Владимира Зеленского. Взрывы случились во многих областях страны. Владимир Зеленский сообщил о сохраняющейся воздушной тревоге по всей Украине.
Telegram-канал Анатолия Шария