Ракета ударила по мосту Кличко в центре Киева

Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видео удара по мосту Кличко в центре Киева. При этом, судя по кадрам, сооружение устояло.

Пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск был открыт в 2019 году, и почти сразу по нему пошли трещины. После этого его уже дважды закрывали на ремонт.