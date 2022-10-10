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10 октября, 07:33

Кличко заявил о попадании ракет в объекты критической инфраструктуры Киева

<p>Последствия ударов в Киеве. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/lesiavasylenko/status/1579349792207302658/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lesia Vasylenko</a></p>

Последствия ударов в Киеве. Фото © Twitter / Lesia Vasylenko

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании ракет в объекты критической инфраструктуры города.

"Несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города. Есть пострадавшие. Все службы работают на местах", — написал он в телеграм-канале.

Было громко: Эфир Би-би-си из Киева был прерван утренними взрывами в центре города

Было громко: Эфир Би-би-си из Киева был прерван утренними взрывами в центре города

Напомним, ранее Кличко сообщил о взрывах в центре Киева. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по городу ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и неподалёку находится офис президента Владимира Зеленского. Также СМИ сообщили о взрывах во многих других городах страны — Львове, Тернополе, Днепре, Харькове, в Житомирской, Винницкой, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской, Николаевской и Киевской областях. Зеленский заявил, что воздушная тревога не утихает по всей Украине.

Александра Вишнякова

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