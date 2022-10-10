Кличко заявил о попадании ракет в объекты критической инфраструктуры Киева
Последствия ударов в Киеве. Фото © Twitter / Lesia Vasylenko
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании ракет в объекты критической инфраструктуры города.
"Несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города. Есть пострадавшие. Все службы работают на местах", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, ранее Кличко сообщил о взрывах в центре Киева. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по городу ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и неподалёку находится офис президента Владимира Зеленского. Также СМИ сообщили о взрывах во многих других городах страны — Львове, Тернополе, Днепре, Харькове, в Житомирской, Винницкой, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской, Николаевской и Киевской областях. Зеленский заявил, что воздушная тревога не утихает по всей Украине.