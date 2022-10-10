"Народ, ракета": В центре Киева прогремело несколько взрывов

Несколько взрывов прогремели в центре Киева: очевидцы сообщают о прилетевшей ракете. Информацию об этом уже подтвердил мэр города Виталий Кличко.

Кадры взрыва в центре Киева от прилетевшей ракеты. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / _velych_ / henadz_aprosimau

"Несколько взрывов в Шевченковском районе — в центре столицы. Все службы следуют на места", — написал он в телеграм-канале, пообещав предоставить детали позднее.

По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и президента Владимира Зеленского.