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10 октября, 06:11
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"Народ, ракета": В центре Киева прогремело несколько взрывов

Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в центре города

Несколько взрывов прогремели в центре Киева: очевидцы сообщают о прилетевшей ракете. Информацию об этом уже подтвердил мэр города Виталий Кличко.

Кадры взрыва в центре Киева от прилетевшей ракеты. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / _velych_ / henadz_aprosimau

"Несколько взрывов в Шевченковском районе — в центре столицы. Все службы следуют на места", — написал он в телеграм-канале, пообещав предоставить детали позднее.

По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и президента Владимира Зеленского.

"Здорово бахнуло": В Киеве прогремел взрыв

"Здорово бахнуло": В Киеве прогремел взрыв

Ранее Лайф рассказывал, как ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по автобусу в Херсонской области, в результате трагедии погибло четыре человека. Кроме того, трое мирных жителей получили ранения.

Обложка ©

Кадр из видео Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / henadz_aprosimau

Артур Лапсаков

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