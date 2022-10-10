ЕС изменил подход к российским санкциям, подстроившись под США
РБК: Евросоюз начал применять новый подход в вопросе российских санкций
Новый пакет санкций против России показал, что Евросоюз изменил подход к ограничительным мерам и впервые ввёл экстерриториальный элемент. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов.
Так, теперь компании и граждане из третьих стран могут подпасть под рестрикции ЕС за помощь россиянам обходить ограничения. Похожая схема применяется США, которые предусматривают вторичные санкции.
"Это своего рода разворот на 180 градусов для ЕС, который до недавнего времени жаловался на экстерриториальное применение властями США санкций по отношению к неамериканским лицам", — заявил управляющий партнёр консалтинговой фирмы EuTradeDefense Томаш Влостовски.
Напомним, на прошлой неделе ЕС утвердил восьмой пакет антироссийских санкций, в него включён ценовой потолок на нефть. Также европейцы ввели запрет на импорт определённых видов стальной продукции, пластика и химикатов, драгметаллов, бумаги, сигарет, косметики, на оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям. Вместе с тем под новые санкции подпадают и лица, которые ЕС сочтёт причастными к организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
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