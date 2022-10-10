ЕС изменил подход к российским санкциям, подстроившись под США

Новый пакет санкций против России показал, что Евросоюз изменил подход к ограничительным мерам и впервые ввёл экстерриториальный элемент. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов.

Так, теперь компании и граждане из третьих стран могут подпасть под рестрикции ЕС за помощь россиянам обходить ограничения. Похожая схема применяется США, которые предусматривают вторичные санкции.

"Это своего рода разворот на 180 градусов для ЕС, который до недавнего времени жаловался на экстерриториальное применение властями США санкций по отношению к неамериканским лицам", — заявил управляющий партнёр консалтинговой фирмы EuTradeDefense Томаш Влостовски.