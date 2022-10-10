В Кишинёве обозначили последствия присоединения к санкциям против Москвы
Шор назвал присоединение Молдавии к санкциям "объявлением войны собственному народу"
Присоединение Молдавии к антироссийским санкциям стало бы объявлением войны собственному народу, заявил оппозиционный политик Илан Шор.
"Я допускаю, что такую глупость нынешние молдавские власти совершат, но это будет равносильно объявлению войны собственным людям", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
Напомним, в Молдавии уже несколько недель проходят акции протеста. Собравшиеся жители страны в ходе последней демонстрации требовали отставки президента Санду и скандировали: "Америка, иди домой!" Накануне митингующие в Кишинёве призывали правительство уйти в отставку и требовали досрочных выборов в парламент.
ТАСС / Вениамин Демидецкий