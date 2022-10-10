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10 октября, 04:56

В Кишинёве обозначили последствия присоединения к санкциям против Москвы

Шор назвал присоединение Молдавии к санкциям "объявлением войны собственному народу"

Присоединение Молдавии к антироссийским санкциям стало бы объявлением войны собственному народу, заявил оппозиционный политик Илан Шор.

"Я допускаю, что такую глупость нынешние молдавские власти совершат, но это будет равносильно объявлению войны собственным людям", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

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Напомним, в Молдавии уже несколько недель проходят акции протеста. Собравшиеся жители страны в ходе последней демонстрации требовали отставки президента Санду и скандировали: "Америка, иди домой!" Накануне митингующие в Кишинёве призывали правительство уйти в отставку и требовали досрочных выборов в парламент.

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ТАСС / Вениамин Демидецкий

Юлия Коновалова

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