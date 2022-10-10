В США считают, что ОПЕК+ приняла решение о добыче, чтобы насолить лично Байдену

Страны ОПЕК+ решили сократить объёмы добычи нефти назло президенту США Джо Байдену, это связано с его высказываниями против Саудовской Аравии в ходе президентской кампании. Такое мнение высказала американская экс-постпред при ООН Никки Хейли.

Она намекнула, что организация решила сократить добычу чёрного золота с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки, чтобы задеть главу Белого дома.

"Я не знаю, почему он злится, взяв и призвав остальной мир сделать Саудовскую Аравию международным изгоем", — призналась Хейли в эфире телеканала Fox News.

Экс-постпред раскритиковала администрацию США, которая, согласно ряду сообщений, намерена обратиться к властям Венесуэлы с целью повысить уровень нефтедобычи.

"Не удивляйтесь, когда окажется что ОПЕК больше не ваш друг и не станет увеличивать добычу, они поступили именно так, как, я думаю, и хотели сделать, а именно пойти наперекор Байдену", — подчеркнула Хейли.