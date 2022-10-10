В США считают, что ОПЕК+ приняла решение о добыче, чтобы насолить лично Байдену
Экс-постпред США при ООН: ОПЕК+ сократила нефтедобычу назло Байдену
Страны ОПЕК+ решили сократить объёмы добычи нефти назло президенту США Джо Байдену, это связано с его высказываниями против Саудовской Аравии в ходе президентской кампании. Такое мнение высказала американская экс-постпред при ООН Никки Хейли.
Она намекнула, что организация решила сократить добычу чёрного золота с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки, чтобы задеть главу Белого дома.
"Я не знаю, почему он злится, взяв и призвав остальной мир сделать Саудовскую Аравию международным изгоем", — призналась Хейли в эфире телеканала Fox News.
Экс-постпред раскритиковала администрацию США, которая, согласно ряду сообщений, намерена обратиться к властям Венесуэлы с целью повысить уровень нефтедобычи.
"Не удивляйтесь, когда окажется что ОПЕК больше не ваш друг и не станет увеличивать добычу, они поступили именно так, как, я думаю, и хотели сделать, а именно пойти наперекор Байдену", — подчеркнула Хейли.
Дипломат призвала защитить американцев, заявив, что Вашингтону следует экспортировать столько сжиженного природного газа, сколько он сможет.
Напомним, страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США переубедить их. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года. Американский президент Джо Байден признался, что разочарован данным решением. По его словам, Белый дом ещё рассматривает дальнейшие шаги.
ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta