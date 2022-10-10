С космодрома Плесецк стартовал "Союз" со спутником ГЛОНАСС-К
Минобороны: Ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным спутником ГЛОНАСС-К стартовала с Плесецка
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом ГЛОНАСС-К. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.
"В понедельник, 10 октября, в 5:52 мск с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчётами Космических войск Воздушно-космических сил проведён успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом ГЛОНАСС-К, — гласит релиз.
Как отметили в российском военном ведомстве, все предстартовые операции и запуск ракеты "Союз-2.1б" осуществлены в штатном режиме. Пуск и полёт ракеты-носителя контролировали средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.
Как сообщалось ранее, НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", успешно завершило огневые испытания доводочного двигателя РД-171МВ, предназначенного для ракеты-носителя "Союз-5". Двигатель обрёл окончательный вариант конструкции. Испытания показали соответствие его характеристик требованиям технического задания, при этом все тестирования прошли в штатном режиме.
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