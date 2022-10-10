С космодрома Плесецк стартовал "Союз" со спутником ГЛОНАСС-К

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом ГЛОНАСС-К. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

"В понедельник, 10 октября, в 5:52 мск с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчётами Космических войск Воздушно-космических сил проведён успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом ГЛОНАСС-К, — гласит релиз.

Как отметили в российском военном ведомстве, все предстартовые операции и запуск ракеты "Союз-2.1б" осуществлены в штатном режиме. Пуск и полёт ракеты-носителя контролировали средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.