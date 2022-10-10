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10 октября, 03:46

Офицер ВСУ назвал серьёзную проблему украинской армии

Офицер Олексюк: ВСУ испытывают нехватку инструкторов из-за ранения и гибели многих из них

Украинский офицер Алексей Олексюк сообщил, что Вооружённые силы Украины столкнулись с дефицитом инструкторов. Эта проблема крайне важна, несмотря на "поток молодых людей, ожидающих своей очереди на вступление в армию", подчеркнул военный.

"Все украинские инструкторы находятся на передовой, ранены или погибли", — сказал Олексюк в беседе с изданием The New York Times.

Депутат Шеремет заявил об уничтожении боевого потенциала ВСУ

Депутат Шеремет заявил об уничтожении боевого потенциала ВСУ

Газета пообщалась с отставным американским полковником Эндрю Милберном, который приехал на Украину и разработал пятидневный курс для подготовки военнослужащих. Он признал, что одной недели "безнадёжно мало", чтобы подготовить бойцов к бою. Впрочем, это намного лучше, чем ничего, обмолвился американец.

Ранее сообщалось, что морги Николаева после провалившейся попытки контрнаступления ВСУ забиты. Специалисты сетовали на огромные проблемы с донорской кровью, чистой водой и обеспечением раненых, которые поступили в населённый пункт.

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ТАСС / AP / Frank Augstein

Иван Косицын

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