Украинский офицер Алексей Олексюк сообщил, что Вооружённые силы Украины столкнулись с дефицитом инструкторов. Эта проблема крайне важна, несмотря на "поток молодых людей, ожидающих своей очереди на вступление в армию", подчеркнул военный.

"Все украинские инструкторы находятся на передовой, ранены или погибли", — сказал Олексюк в беседе с изданием The New York Times.

Газета пообщалась с отставным американским полковником Эндрю Милберном, который приехал на Украину и разработал пятидневный курс для подготовки военнослужащих. Он признал, что одной недели "безнадёжно мало", чтобы подготовить бойцов к бою. Впрочем, это намного лучше, чем ничего, обмолвился американец.