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10 октября, 03:13

"Как пройдёт эта зима?": Эрдоган высказался о проблемах поставок газа в ЕС

Эрдоган предрёк ЕС значительные трудности из-за ограничений поставок российского газа

Европейские страны будут вынуждены зимой столкнуться с серьёзными трудностями из-за ограничения поставок российского природного газа. Такое предупреждение на встрече с членами молодёжного фонда (TÜGVA) в Стамбуле озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Страны Европы этой зимой ожидают значительные трудности в связи с ограничениями поставок газа из России. Сейчас вся Европа задаётся вопросом: "Как пройдёт эта зима?" — приводит слова турецкого лидера агентство Anadolu.

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Вместе с тем, говоря о Турции, Эрдоган предположил, что у его страны проблем с энергоресурсами предстоящей зимой не возникнет.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция полностью готова к зимнему сезону, однако высокая цена на газ для потребителей является проблемой.

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ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

Иван Косицын

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