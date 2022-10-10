"Как пройдёт эта зима?": Эрдоган высказался о проблемах поставок газа в ЕС

Европейские страны будут вынуждены зимой столкнуться с серьёзными трудностями из-за ограничения поставок российского природного газа. Такое предупреждение на встрече с членами молодёжного фонда (TÜGVA) в Стамбуле озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Страны Европы этой зимой ожидают значительные трудности в связи с ограничениями поставок газа из России. Сейчас вся Европа задаётся вопросом: "Как пройдёт эта зима?" — приводит слова турецкого лидера агентство Anadolu.

Вместе с тем, говоря о Турции, Эрдоган предположил, что у его страны проблем с энергоресурсами предстоящей зимой не возникнет.