На Кубе прошли мероприятия, посвящённые 55-летию со дня гибели Че Гевары
В городе Санта-Клара в центральной части Кубы прошла памятная церемония по поводу 55-летия гибели Эрнесто Че Гевары (1928–1967). Как напоминает газета Granma, в Санта-Кларе покоятся останки революционера.
Мероприятие состоялось у подножия открытого в 1988 году мемориального комплекса с мавзолеем, оно собрало более двух тысяч человек. На церемонию съехались бывшие соратники Че Гевары по партизанской борьбе, члены его семьи и их потомки. Посетил памятную церемонию и президент республики Мигель Диас-Канель. Он возложил цветы к шестиметровому бронзовому памятнику Че.
А Лайф ранее разбирался, чьи спецслужбы могли стоять за спинами наёмных убийц Че Гевары и кому было выгодно лишить его жизни.
ТАСС / АР / Desmond Boylan