На Кубе прошли мероприятия, посвящённые 55-летию со дня гибели Че Гевары

Мероприятие состоялось у подножия открытого в 1988 году мемориального комплекса с мавзолеем, оно собрало более двух тысяч человек. На церемонию съехались бывшие соратники Че Гевары по партизанской борьбе, члены его семьи и их потомки. Посетил памятную церемонию и президент республики Мигель Диас-Канель. Он возложил цветы к шестиметровому бронзовому памятнику Че.