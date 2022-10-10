Один мёртв, семеро ранены: Американец на пикапе влетел в толпу людей, которые его разозлили

В американском штате Колорадо водитель врезался в толпу людей возле бара. В результате происшествия один человек умер, минимум семеро пострадали. Об этом сообщает издание HuffPost.

"Один человек погиб, семеро ранены после наезда пикапа на группу людей снаружи бара в Колорадо утром в воскресенье. Власти подозревают, что действия водителя были преднамеренными", — отмечает портал.

Полиция арестовала 29-летнего водителя после того, как он, предположительно, пытался покинуть место происшествия. Ему грозит статья по обвинению в убийстве. Один человек в результате ЧП скончался на месте, четверо попали в больницы, ещё трое получили лёгкие травмы. Власти предполагают, что у водителя и жертв до случившегося был спор, который и стал причиной инцидента.