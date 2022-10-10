Магазины "Иль де Ботэ" снова открывают двери российским покупателям
"Ведомости": Магазины косметики и парфюмерии "Иль де Ботэ" возобновляют работу в РФ
Сеть парфюмерии и косметики "Иль де Ботэ" возобновляет работу магазинов в России, они откроются на месте торговых точек бренда Sephora. Об этом со ссылкой на источник, близкий к обеим компаниям, информирует газета "Ведомости". Возобновление работы магазинов намечено на 10 октября.
В июле сообщалось, что французская сеть Sephora (LVMH) продаст 88 своих магазинов под брендом "Иль де Ботэ" в России местному генеральному директору. Сеть магазинов косметики Sephora пришла на российский рынок в 2016 году, купив этот бренд.
Представитель "Иль де Ботэ" подтвердил изданию информацию о возобновлении работы, заметив, что флагманский магазин Sephora в торговом центре "Авиапарк" уже сменил вывеску, ребрендинг остальных точек завершится до января 2023 года.
"Золотое яблоко" и "Рив Гош" изъяли из продажи косметику Lamel из-за реакции на подрыв Крымского моста
По данным газеты, местный бизнес Sephora выкупил гендиректор российской дочерней компании Евгений Дроздов. Сделка по покупке была завершена 7 октября, её условия не разглашаются. Дроздов рассказал, что "Иль де Ботэ" открывается как автономная компания, которая находится в стабильном финансовом положении. По его словам, сеть запускается с тем же товарным запасом, который был в начале года.
Ранее Лайф писал, что российские магазины строительной сети OBI переименуют. Возможные названия — HOBI или OBBI. Это вынужденная мера, которую новый собственник должен был принять в течение полугода после получения активов.
ТАСС / Владимир Гердо