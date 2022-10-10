Магазины "Иль де Ботэ" снова открывают двери российским покупателям

Сеть парфюмерии и косметики "Иль де Ботэ" возобновляет работу магазинов в России, они откроются на месте торговых точек бренда Sephora. Об этом со ссылкой на источник, близкий к обеим компаниям, информирует газета "Ведомости". Возобновление работы магазинов намечено на 10 октября.

В июле сообщалось, что французская сеть Sephora (LVMH) продаст 88 своих магазинов под брендом "Иль де Ботэ" в России местному генеральному директору. Сеть магазинов косметики Sephora пришла на российский рынок в 2016 году, купив этот бренд.

Представитель "Иль де Ботэ" подтвердил изданию информацию о возобновлении работы, заметив, что флагманский магазин Sephora в торговом центре "Авиапарк" уже сменил вывеску, ребрендинг остальных точек завершится до января 2023 года.

По данным газеты, местный бизнес Sephora выкупил гендиректор российской дочерней компании Евгений Дроздов. Сделка по покупке была завершена 7 октября, её условия не разглашаются. Дроздов рассказал, что "Иль де Ботэ" открывается как автономная компания, которая находится в стабильном финансовом положении. По его словам, сеть запускается с тем же товарным запасом, который был в начале года.