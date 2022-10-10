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10 октября, 02:24

Кардиолог перечислил народные средства, которые от простуды не спасут

Врач Османов: Горчичники опасны при повышенной температуре

Некоторые народные методы лечения простуды на самом деле неэффективны и порой не только не лечат болезнь, но даже вредны для здоровья. Об этом рассказал терапевт, кардиолог МЦ "СМ-Клиника" Рустем Османов.

Например, ингаляция горячим паром от варёного картофеля, к которой прибегают многие, не только не эффективна, но и может навредить, так как вызывает ожог слизистых оболочек.

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"Кроме того, из-за нагрева дыхательных путей отёчность только усиливается, что может привести к проблемам с дыханием. Ингаляции категорически нельзя использовать при повышенной температуре тела (более 37,5 градуса)", — предупредил Османов в беседе с агентством "Прайм".

Ещё одно "бабушкино средство" — горчичники — при повышенной температуре тоже использовать нельзя, особенно при аутоиммунных заболеваниях лёгких. Бытует мнение, что они улучшают кровообращение в лёгких и снижают воспаление, однако подтверждений этому нет, подчеркнул кардиолог. Этот метод может применяться, например, при затяжном бронхите или бактериальной пневмонии, но только на стадии рассасывания.

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Не приносят никакой пользы и ножные ванны с горячей водой: от ОРВИ и гриппа они не помогут. А полоскания с содой и солью могут высушить слизистую, что увеличивает вероятность попадания на неё патогенных микробов, сказал Османов.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, что цинк как средство против простуды играет больше психотерапевтическую роль, чем лечебную. По словам специалиста, к приёму лекарств с цинком стоит относиться с осторожностью из-за наличия побочных эффектов.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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