Подросток протаранил толпу во время автопробега в Англии, пострадало 11 человек

В английском городе Сканторпе 17-летний участник автопробега влетел на машине в толпу людей. В результате ДТП пострадало 11 граждан, один мужчина доставлен в больницу в критическом состоянии. По данным Grimsby Live, лихача задержали за причинение тяжких телесных повреждений при опасном вождении.

Пострадавшие находятся в стабильном, но тяжёлом состоянии, медики оказывают им помощь. Место происшествия оцепили полицейские и изымают у местных записи с видеорегистраторов и телефонов.

"Нам известно, что несколько человек уехали до прибытия экстренных служб, они могли быть свидетелями того, что произошло. Мы просим всех, у кого могут быть записи с мобильных телефонов или видеорегистраторов до и во время столкновения, связаться с нами", — обратилась полиция к горожанам.