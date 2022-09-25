Подросток протаранил толпу во время автопробега в Англии, пострадало 11 человек
В английском городе Сканторпе 17-летний участник автопробега влетел на машине в толпу людей. В результате ДТП пострадало 11 граждан, один мужчина доставлен в больницу в критическом состоянии. По данным Grimsby Live, лихача задержали за причинение тяжких телесных повреждений при опасном вождении.
Пострадавшие находятся в стабильном, но тяжёлом состоянии, медики оказывают им помощь. Место происшествия оцепили полицейские и изымают у местных записи с видеорегистраторов и телефонов.
"Нам известно, что несколько человек уехали до прибытия экстренных служб, они могли быть свидетелями того, что произошло. Мы просим всех, у кого могут быть записи с мобильных телефонов или видеорегистраторов до и во время столкновения, связаться с нами", — обратилась полиция к горожанам.
Ранее Лайф писал, что москвичка на внедорожнике, сбившая десятилетнюю девочку на зебре, хотела откупиться новыми джинсами для пострадавшей. У школьницы диагностировали серьёзный перелом обеих костей голени со смещением, она перенесла тяжёлую операцию.
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