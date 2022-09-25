Из портов Украины вышло ещё 9 судов с зерном

Из украинских портов вышло девять сухогрузов с сельскохозяйственным продовольствием, что соответствует принятому плану. Об этом в "Твиттере" рассказало Минобороны Турции.

"Вывоз зерновых проводится на плановой основе. Сегодня из портов Украины вышли девять сухогрузов с продовольствием", — отмечается в тексте.

Ранее президент РФ Владимир Путин уличил Запад в наглом обмане развивающихся стран при вывозе зерна с Украины. По его словам, оно ушло не беднейшим государствам, как планировалось, а было отправлено в страны Евросоюза. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с российским коллегой. К слову, с 1 августа, когда началась реализация "продовольственной сделки", с Украины вывезено более четырёх миллионов тонн сельхозпродукции.