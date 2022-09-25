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25 сентября, 16:07

Из портов Украины вышло ещё 9 судов с зерном

В Минобороны Турции сообщили о выходе девяти судов с зерном из портов Украины

Из украинских портов вышло девять сухогрузов с сельскохозяйственным продовольствием, что соответствует принятому плану. Об этом в "Твиттере" рассказало Минобороны Турции.

"Вывоз зерновых проводится на плановой основе. Сегодня из портов Украины вышли девять сухогрузов с продовольствием", — отмечается в тексте.

Путин и Гутерриш обсудили продление зерновой сделки

Путин и Гутерриш обсудили продление зерновой сделки

Ранее президент РФ Владимир Путин уличил Запад в наглом обмане развивающихся стран при вывозе зерна с Украины. По его словам, оно ушло не беднейшим государствам, как планировалось, а было отправлено в страны Евросоюза. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с российским коллегой. К слову, с 1 августа, когда началась реализация "продовольственной сделки", с Украины вывезено более четырёх миллионов тонн сельхозпродукции.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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