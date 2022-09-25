"Балтика" догнала "Аланию" во главе таблицы Первого дивизиона

Калининградская "Балтика" в домашнем матче 11-го тура первенства России по футболу в Первом дивизионе победила красноярский "Енисей". Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе "Балтики" дубль оформил Тамерлан Мусаев, ещё один гол забил Максим Кузьмин. У сибиряков, по ходу встречи уступавших с разницей в три мяча, дважды во втором тайме отличился Никита Глушков.

В другом матче 11-го тура владикавказская "Алания" в Астрахани сыграла вничью с местным "Волгарём". Команды не смогли порадовать собравшихся на стадионе "Центральный" зрителей ни одним забитым мячом — 0:0.

"Балтика" набрала 22 очка и догнала "Аланию" во главе турнирной таблицы Первого дивизиона. При этом владикавказцы опережают соперников по дополнительным показателям. По 19 баллов в активе казанского "Рубина", "КамАЗа" из Набережных Челнов и тульского "Арсенала".