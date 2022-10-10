В США рассказали, как Белый дом впал в панику после решения ОПЕК+
Fox News рассказал о панике в Белом доме после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Ведущий Fox News Брайан Килмид заявил о панике, которая накрыла Белый дом после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Он считает, что эта мера ОПЕК+ будет означать, что ещё больше денег, заработанных американцами "упорным трудом", будет расходоваться на отопление жилья и на более высокие цены на бензин для транспорта. Ничего хорошего, полагает Килмид, нет ни в том, ни в в другом.
Ведущий не верит, что Белый дом в этой ситуации имеет какую-либо реальную программу по решению проблемы. Килмид привёл в пример времена Дональда Трампа, когда США добывали в день "небывалые" десять миллионов баррелей нефти. Нынешний же хозяин Белого дома Джо Байден занимается в этом вопросе отстаиванием интересов демократов, а не Штатов, констатирует публицист.
По мнению ведущего, американский президент пошёл вразрез с собственными обещаниями и собрался просить помощи у "враждебных" Ирана и Венесуэлы. Как заявил Килмид, было лучше вместо этого бурить скважины и выдавать новые контракты на аренду нефтеносных участков.
Напомним, страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США переубедить их. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года. Американский президент Джо Байден признался, что разочарован данным решением.
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