В США рассказали, как Белый дом впал в панику после решения ОПЕК+

Ведущий Fox News Брайан Килмид заявил о панике, которая накрыла Белый дом после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Он считает, что эта мера ОПЕК+ будет означать, что ещё больше денег, заработанных американцами "упорным трудом", будет расходоваться на отопление жилья и на более высокие цены на бензин для транспорта. Ничего хорошего, полагает Килмид, нет ни в том, ни в в другом.

Ведущий не верит, что Белый дом в этой ситуации имеет какую-либо реальную программу по решению проблемы. Килмид привёл в пример времена Дональда Трампа, когда США добывали в день "небывалые" десять миллионов баррелей нефти. Нынешний же хозяин Белого дома Джо Байден занимается в этом вопросе отстаиванием интересов демократов, а не Штатов, констатирует публицист.