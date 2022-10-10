Вильфанд пообещал долгий бархатный сезон на черноморских курортах

Бархатный сезон в 2022 году на черноморских курортах России продлится дольше обычного, поскольку за лето прогрелись глубинные слои моря. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В беседе с Ura.ru синоптик напомнил, что бархатный сезон обычно заканчивается в последних числах сентября – первых числах октября. Однако в этом году деятельный слой моря был очень тёплый. Антициклональная погода поспособствовала тому, что энергия солнца, поступающая на поверхность моря, закачивалась в более глубинные слои.

"Деятельный слой прогрелся, поэтому своё тепло он отдаёт медленно. В этом году бархатный сезон продлится ещё несколько дней", — сказал специалист.

Несмотря на хорошую погоду, в бархатный сезон не все люди готовы купаться в море, около 80% вряд ли захотят заходить в воду. Отдыхающие ещё будут купаться, но уже не массово, отметил синоптик. А завершится бархатный сезон примерно к середине октября.