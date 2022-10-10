В ночном небе под Мурманском заметили странный светящийся объект
Рано утром 10 октября жители Мончегорска Мурманской области заметили в небе необычное и даже завораживающее явление. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, виден яркий белый след в небе и некий отдаляющийся светящийся объект.
Жители Мончегорска заметили яркий белый след в небе. Видео © LIFE
Некоторые жители региона сразу же выдвинули теорию об НЛО. Возможно также, что появление странного объекта связано с пуском ракеты, осуществлённым утром в понедельник с космодрома Плесецк. Примечательно, что похожее небесное явление наблюдали и жители Петербурга.
Напомним, утром 10 октября с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом ГЛОНАСС-К. Информацию об этом распространило Министерство обороны России. А ранее Лайф рассказывал, что загадочное явление в небе над Москвой озадачило пользователей Сети. Необычное свечение появилось в районе Ходынского поля, и тогда тоже возникло несколько теорий.
LIFE