Откуда взялись световые столбы на границе с Украиной Оглавление Световые столбы в России Лазер "Пересвет" — характеристики, возможности, мощность Какое оружие есть у России Лазерная указка у военных Историю с появлением в небе над городами России странных световых столбов некоторые связывают с работой российских секретных комплексов. И основания для этого есть. 77637 77637 Обложка © T.me / "Белгород № 1. Люди"

Световые столбы в России

Вечером 4 октября жители Белгорода стали свидетелями появления в небе бело-жёлтых световых столбов. С аналогичным явлением столкнулись москвичи, а также омичи и мурманчане. Снимки со столбами быстро разлетелись по соцсетям, а также были опубликованы некоторыми СМИ. Причем новость об этом распространилась на весь мир.

Возникло несколько версий происходящего. Многие связывали феномен с влиянием некоего супероружия, атмосферными явлениями, зенитными прожекторами и даже с инопланетянами.

Другие варианты: свет от теплиц, стадионов, других гражданских объектов, свет, бьющий из открывшихся шахт РВСН. В некоторых сообщениях проскальзывали религиозно-мистические мотивы. Один из пользователей, сторонник техногенного фактора, вспомнил аналогичный эпизод, свидетелем которого он стал в 1973 году, когда посетил Буйнакск. Другой посетитель тематического форума заявил, что видел нечто подобное в Крыму в августе этого года. Ещё один участник дискуссии сказал, что наблюдает такое ежегодно в Липецкой и Воронежской областях.

Фактически в финал выходят две версии. Согласно первой, это природное явление, вызывающее оптическую иллюзию, по второй — след лазерного оружия "Пересвет".

Синоптики свою версию уже высказали: это оптический эффект, представляющий собой полосу света, которая тянется вертикально от Солнца во время его заката или восхода или от источников света. Ночью такие столбы могут тянуться от Луны и особенно ярких планет. Эффект вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.

— Световые столбы в атмосфере — это оптическое явление в атмосфере, один из видов гало (группа атмосферных оптических явлений, вторичное свечение от источника света. — Прим. Лайфа), создающийся преломлением света на ледяных кристаллах, — рассказал синоптик, сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Отмечается, что обычно такие столбы появляются в зимнее время, когда влага в атмосфере сосредоточена в виде ледяных кристалликов.

Ответ на закономерный вопрос, почему это происходит именно сейчас, ведь ещё не зима, тоже есть. По данным метеорологических зондов, на километровой высоте температура уже ниже нуля, как раз там образование ледяных кристаллов закономерно. В Москве и Белгороде происходит пробитие облачного слоя, и поэтому жители этих городов стали свидетелями световых столбов. Тогда как в регионах с более плотным облачным слоем свет не достигает Земли. Такие же явления наблюдали в Омске и Мурманске.

Два года назад, в феврале 2020-го, белгородские издания уже писали о световых столбах над Белгородом. Но сегодня в связи с текущими событиями явление попадает в известный контекст. 4 октября сообщалось, что в городе Валуйки Белгородской области, возле границы с Украиной, сработала система ПВО.

Лазер "Пересвет" — характеристики, возможности, мощность

Впервые о комплексе "Пересвет" стало известно в марте 2018 года, когда президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, рассказал о новом лазерном оружии.

— Не хочу вдаваться в детали. Просто пока не время. Но специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно повышает возможности России по обеспечению своей безопасности, — подчеркнул президент РФ Владимир Путин. В тот же год комплекс назвали в честь богатыря Пересвета, героя Куликовской битвы.

Информация о лазерном комплексе "Пересвет" по большей части засекречена до сих пор, однако кое-что о нём известно. В мае этого года нынешний гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов отметил, что лазерное и широкополосное электромагнитное оружие уже стало частью реальности. Причём "Пересвет" — уже не новинка, так как есть комплексы и помощнее.

Лазерный комплекс "Пересвет". Фото © Wikipedia / Presidential Press and Information Office

Сегодня "Пересвет" — важная составляющая российской эшелонированной системы ПВО, и предназначение его — борьба с высокоточными системами вооружения, которые используют оптико-электронные головки самонаведения на конечном участке полёта, к примеру, американские крылатые ракеты с системой наведения TERCOM. "Пересвет" способен ослеплять спутники-шпионы на низкой опорной и околоземной, а также синхронных орбитах высотой до полутора тысяч километров. По данным издания The Space Review, в двух патентах, которые, возможно, описывали элементы системы "Пересвет", упоминалось, что она предназначена для "мониторинга и очистки от космического мусора".

Теоретически с помощью "Пересвета" можно стирать данные, полученные вражеским авиаразведчиком. По ещё одной версии, "Пересвет" может оказаться эффективным при борьбе с беспилотниками противника.

По мнению некоторых экспертов, с помощью "Пересвета" можно прикрывать пуски ядерных ракет. В конце 2019 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отмечал, что задача "Пересвета" — "маскировать передвижения" мобильных ракетных комплексов.

Однако пока остаётся открытым вопрос о возможности использования комплекса "Пересвет" в условиях плохой видимости. Есть предположение, что его эффективность напрямую зависит от хорошей погоды.

Какое оружие есть у России

По данным издания The Space Review, по состоянию на 2020 год "Пересветы" стояли на базах 14-й ракетной дивизии в Йошкар-Оле, 35-й ракетной дивизии закрытого посёлка Сибирского Алтайского края, при 39-й гвардейской ракетной дивизии в Новосибирске, а также в 54-й гвардейской ракетной дивизии в Тейково Ивановской области.

В издании The Space Review отмечалось, что все разговоры о российских лазерах — точно не блеф и не "мультики" и подтверждены документально. Более того, помимо "Пересвета" есть лазерная система воздушного базирования "Сокол-Эшелон" и наземная стационарная лазерная система "Калина".

— Похоже, что страна наращивает противокосмический потенциал, не имеющий себе равных ни в одной другой стране. Множество противоспутниковых систем, возможно, рассматривается как средство сдерживания растущего военно-космического потенциала США, — отметил специалист по российским космическим технологиям и постоянный автор The Space Review Барт Хендрикс.

Другое дело, что никаких достоверных данных о применении комплекса "Пересвет" в ходе СВО нет. Нынешний глава "Роскосмоса" Юрий Борисов отмечал, что в спецоперации задействован лазерный комплекс "Задира", который помогает сбивать вражеские дроны на расстоянии до пяти километров.

По мнению военных синоптиков, столбы бело-жёлтого света, замеченные под Белгородом и Москвой, связывать с работой "Пересвета" не стоит. По крайней мере, пока не стоит. Наряду с ракетой "Буревестник", АПЛ "Белгород" и ядерной торпедой "Посейдон" "Пересвет" — напоминание Западу о том, что эскалация конфликта может обернуться совсем уж нежелательными последствиями.

Боевой лазерный комплекс "Пересвет" в походном положении. Фото © Wikipedia / Mil.ru

Лазерная указка у военных

На этом историю со световыми столбами можно было бы закончить, но в Минобороны сообщили, что ВКС России в тот же день, когда появились оптические иллюзии над Белгородом и Москвой, проводили эксперименты с иностранными спутниками. Это связано с необходимостью противостоять засилью спутников-шпионов.

— По нашим оценкам, больше 70 военных и свыше 200 гражданских спутников работают на то, чтобы разведывать месторасположение наших подразделений, — подчеркнул глава Минобороны Сергей Шойгу.

Реакция Вашингтона пока неизвестна. Однако некоторые источники, пожелавшие остаться анонимными, утверждают, что НАТО столкнулось с трудностями и даже запаниковало. По словам одного источника, в зонах, охваченных световым излучением над Белгородом, Омском, Москвой и Мурманском, спутники-шпионы США и альянса потеряли визуальный контроль над 50% объектов.

Другой американский анонимный источник подтвердил информацию, что было тут же растиражировано рядом СМИ.

— Сейчас на обширных территориях России мы не можем видеть, что происходит на Земле или, что более важно, что там и где движется. Мы не видим, открыты ли люки их ракетных шахт, не знаем, происходит ли перемещение тактического ядерного оружия, — отмечает аноним.

Эксперты просят сохранять адекватное отношение к происходящему, ведь официально информация подтверждена только наполовину: да, Россия действительно экспериментировала с натовскими спутниками. Но выход из строя половины спутников-шпионов пока под вопросом. Во всяком случае, ни одна зарубежная держава этот факт не подтвердила.

Фото © T.me / "Белгород № 1. Люди" Что это были за столбы света? 0 Комплексы "Пересвет" Другие комплексы борьбы против спутников. "Пересвет" пока в загашнике. Оптическая иллюзия, атмосферное явление

Авторы Сергей Андреев