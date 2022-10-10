Рогов: Киев готовится к наступлению на Запорожскую область

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Киев приступил к идеологической и информационной подготовке наступления на Запорожскую область. Он предупредил, что уже в ближайшее время могут быть предприняты провокации.

"Помимо стягивания войск к линии фронта сейчас массово снимаются ролики для западного потребителя с рассказами, что такое Запорожская область, как и почему она должна быть "освобождена". Это явно делается для того, чтобы выпросить ещё больше оружия под свои преступные замыслы", — сказал Рогов РИА "Новости".

На провокацию или активизацию боевых действий украинские власти могут решиться уже в ближайшее время — две-три недели максимум, добавил он.