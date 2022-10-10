В Госдуме потребовали печатать билеты на самолёты на русском языке, но перевозчики против

Депутат Госдумы Сергей Коткин обратился в Минтранс с просьбой обязать авиаперевозчиков печатать билеты и посадочные на русском языке. По его словам, от пассажиров поступают жалобы на английские термины, пишет "Коммерсант".

В обращении парламентарий указывает на многочисленные жалобы граждан на перевозочные документы внутренних рейсов, где вся важная информация представлена на английском языке. Якобы это обстоятельство создаёт трудности для людей, не владеющих английским.

Однако перевозчики утверждают, что настроить печать на кириллице в системах бронирования Sabre и Amadeus невозможно. Для этого придётся переходить на отечественные аналоги, но далеко не все авиакомпании готовы отказаться от международных стандартов. Кроме того, по словам представителей отрасли, они не получали от пассажиров жалоб на языковые проблемы.

В компании Smartavia заметили, что подобные изменения требуют времени и затрат, а идею депутата они считают "странной". Как добавил глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, подобной необходимости нет, ведь дата и время на билетах указаны интуитивно понятно, а место вылета во многих российских городах, где всего один аэропорт, перепутать очень сложно. Путаница может возникнуть разве что в номерах выхода на посадку и места в салоне, однако эту информацию можно уточнить на табло или у сотрудников авиакомпаний.