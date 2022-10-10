Обладателя Кубка Стэнли обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
Клуб НХЛ "Тампа Бэй" отстранил обладателя Кубка Стэнли из-за скандала об изнасиловании
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" отстранил от основного состава защитника Иэна Коула на время расследования по делу о сексуальных домогательствах.
"Тампа" отстранила Иэна Коула, пока НХЛ проводит расследование утверждений о том, что он ухаживал за несовершеннолетней и изнасиловал её", — сообщил в "Твиттере" инсайдер НХЛ Эллиот Фридман.
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Пользовательница под именем Эмили Смит 9 октября опубликовала в Twitter заявление о том, что Коул совратил её, когда она была несовершеннолетней. Она утверждает, что хоккеист домогался её на протяжении четырёх лет.
Год назад, напомним, прогремела новость об аресте французского защитника "Манчестер Сити" Бенжамена Менди. Трёхкратного чемпиона Англии и победителя чемпионата мира 2018 года в России обвинили в четырёх изнасилованиях и одном случае сексуального домогательства. Все они были совершены за последний год.
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