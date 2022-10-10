Обладателя Кубка Стэнли обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" отстранил от основного состава защитника Иэна Коула на время расследования по делу о сексуальных домогательствах.

"Тампа" отстранила Иэна Коула, пока НХЛ проводит расследование утверждений о том, что он ухаживал за несовершеннолетней и изнасиловал её", — сообщил в "Твиттере" инсайдер НХЛ Эллиот Фридман.

Пользовательница под именем Эмили Смит 9 октября опубликовала в Twitter заявление о том, что Коул совратил её, когда она была несовершеннолетней. Она утверждает, что хоккеист домогался её на протяжении четырёх лет.