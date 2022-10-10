В США предлагают не продавать оружие Саудовской Аравии из-за решения ОПЕК+
В Конгресс США внесут законопроект о приостановке продажи оружия Саудовской Аравии
Законодатели США планируют внести в Конгресс на рассмотрение законопроект, предусматривающий приостановку поставок вооружений и передачу военных технологий Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+ сократить объёмы добычи нефти. С подобной инициативой выступили сенатор Ричард Блюменталь и конгрессмен Ро Ханна, пишет Politico.
"Решение Саудовской Аравии стало недвусмысленным ударом по США. Более простым и гораздо более быстрым шагом по укреплению национальной безопасности была бы приостановка всех военных поставок, продаж и другой военной помощи", — уверены авторы законопроекта.
Документ поступит на рассмотрение во вторник, 11 октября. По мнению парламентариев, инициатива имеет большие шансы на успех, ведь решение ОПЕК+ вызвало недовольство как среди демократов, так и среди республиканцев. В Вашингтоне считают, что Саудовская Аравия сильно зависит от военных поставок США, поэтому Эр-Рияду ничего не останется, как вернуться за стол переговоров, уверены авторы инициативы.
Напомним, страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США переубедить их. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года. Американский президент Джо Байден признался, что разочарован данным решением. По его словам, Белый дом ещё рассматривает дальнейшие шаги.
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