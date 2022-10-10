В США предлагают не продавать оружие Саудовской Аравии из-за решения ОПЕК+

Законодатели США планируют внести в Конгресс на рассмотрение законопроект, предусматривающий приостановку поставок вооружений и передачу военных технологий Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+ сократить объёмы добычи нефти. С подобной инициативой выступили сенатор Ричард Блюменталь и конгрессмен Ро Ханна, пишет Politico.

"Решение Саудовской Аравии стало недвусмысленным ударом по США. Более простым и гораздо более быстрым шагом по укреплению национальной безопасности была бы приостановка всех военных поставок, продаж и другой военной помощи", — уверены авторы законопроекта.