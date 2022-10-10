Было громко: Эфир Би-би-си из Киева был прерван утренними взрывами в центре города
В утренний эфир BBC из Киева попал момент со взрывами в центре города
Утренний эфир телекомпании Би-би-си из Киева прервался громкими взрывами, которые прогремели сегодня в городе. Видео момента распространяется в Сети.
Утренний эфир Би-би-си из Киева. Видео © Telegram / Readovka
На кадрах журналист рассказывает об обстановке в украинской столице, находясь у площади Независимости в центре города. Его слова прерывает звук, похожий на пролёт ракет, после чего раздаются взрывы. Затем эфир прерывается.
Ранее сообщалось, что в центре Киева прогремело несколько взрывов. Соответствующую информацию уже подтвердил мэр города Виталий Кличко.
Telegram / Readovka