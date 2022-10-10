В Ростуризме подтвердили, что транспортных ограничений для поездок в Крым нет

В настоящий момент транспортных ограничений для поездок в Крым и Севастополь нет. Об этом в телеграм-канале заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Что касается туристов, которые планировали поехать в Крым и Севастополь, то сейчас для этого нет транспортных ограничений", — написала она.

По словам Догузовой, в ближайшее время Ростуризм совместно с властями Крыма и Севастополя представит в Правительство России предложения по поддержке субъектов туристической отрасли на полуострове. Глава ведомства добавила, что это будет сделано по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Кроме того, почти тысяча человек, у которых 8 октября заканчивался срок поездки, воспользовались возможностью бесплатного продления проживания в отелях на сутки. Догузова добавила, что весь бизнес без исключения с пониманием отнёсся к ситуации.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что ситуация с туристами в Крыму стабилизировалась. Так, местные туроператоры начали получать новые заявки на отдых. В организации добавили, что все заезды осуществляются в плановом порядке.