Зеленский заявил, что воздушная тревога не утихает по всей Украине
Последствия ударов в Киеве. Фото © Twitter / Lesia Vasylenko
Воздушная тревога не утихает по всей Украине, людям необходимо оставаться в укрытиях. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
"Воздушная тревога не стихает по всей Украине. Есть попадания ракет… Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, о взрывах в центре Киева ранее сообщил мэр Виталий Кличко. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины, а также неподалёку находится офис президента Владимира Зеленского.