Зеленский заявил, что воздушная тревога не утихает по всей Украине

Воздушная тревога не утихает по всей Украине, людям необходимо оставаться в укрытиях. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Воздушная тревога не стихает по всей Украине. Есть попадания ракет… Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", — написал он в телеграм-канале.