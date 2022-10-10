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10 октября, 07:16

Зеленский заявил, что воздушная тревога не утихает по всей Украине

<p>Последствия ударов в Киеве. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/lesiavasylenko/status/1579349792207302658/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lesia Vasylenko</a></p>

Последствия ударов в Киеве. Фото © Twitter / Lesia Vasylenko

Воздушная тревога не утихает по всей Украине, людям необходимо оставаться в укрытиях. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Воздушная тревога не стихает по всей Украине. Есть попадания ракет… Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", — написал он в телеграм-канале.

Львов, Полтава, Днепр, Винница, Житомир: Взрывы звучат по всей Украине

Львов, Полтава, Днепр, Винница, Житомир: Взрывы звучат по всей Украине

Напомним, о взрывах в центре Киева ранее сообщил мэр Виталий Кличко. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины, а также неподалёку находится офис президента Владимира Зеленского.

Артур Лапсаков

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