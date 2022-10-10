"Золотая осень в холодном исполнении": Москвичей предупредили о заморозках в ближайшие дни

В ближайшие дни в Москве и области ожидается похолодание до 9–10 градусов тепла днём и до минус двух градусов ночью. При этом прогнозируется светлая, сухая и солнечная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

"Будет заметное понижение температуры — примерно на четыре-пять градусов. Уже в понедельник максимальные показатели ожидаются от 10 до 13 градусов, в среду — 10–11 градусов, а в четверг, пятницу, субботу — 9–10 градусов", — сообщил он.

Со вторника и в течение всей недели, продолжил Вильфанд, в Москве ночью ожидается температура от нуля до пяти градусов, а в Подмосковье до минус двух градусов. Но при этом золотая осень продолжится, хотя и "в холодном исполнении". Так, в течение недели в столичном регионе будет антициклональная погода, то есть ожидается много солнца, светлые дни и лунные ночи.