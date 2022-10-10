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10 октября, 06:49

"Золотая осень в холодном исполнении": Москвичей предупредили о заморозках в ближайшие дни

Вильфанд предупредил о похолодании и заморозках в Москве и Подмосковье

В ближайшие дни в Москве и области ожидается похолодание до 9–10 градусов тепла днём и до минус двух градусов ночью. При этом прогнозируется светлая, сухая и солнечная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

"Будет заметное понижение температуры — примерно на четыре-пять градусов. Уже в понедельник максимальные показатели ожидаются от 10 до 13 градусов, в среду — 10–11 градусов, а в четверг, пятницу, субботу — 9–10 градусов", — сообщил он.

Со вторника и в течение всей недели, продолжил Вильфанд, в Москве ночью ожидается температура от нуля до пяти градусов, а в Подмосковье до минус двух градусов. Но при этом золотая осень продолжится, хотя и "в холодном исполнении". Так, в течение недели в столичном регионе будет антициклональная погода, то есть ожидается много солнца, светлые дни и лунные ночи.

Вильфанд пообещал долгий бархатный сезон на черноморских курортах

Вильфанд пообещал долгий бархатный сезон на черноморских курортах

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что на некоторые регионы России надвигается непогода. Так, на Магаданскую область обрушится ураганный ветер, на Якутию — метели, а на Приморье и Хабаровский край — сильные дожди.

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Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей

Светлана Оперук

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