США уличили в поддержке Украины при атаке на Крымский мост
FT обвинила США в поддержке Украины при атаке Крымского моста
Для атаки на Крымский мост Украина могла действовать при поддержке Соединённых Штатов. Об этом сообщила Financial Times, ссылаясь на военных аналитиков.
Говоря о версии ракетного удара по мосту, эксперты предположили, что западные страны предоставляют Украине чисто техническую помощь, а именно дорабатывают вооружение ВСУ, увеличивая его дальность. Такие выводы аналитики сделали по точности поражения в ходе обстрелов со стороны украинских силовиков.
При этом офицер американской разведки в беседе с National Interest указал на проблемы у США с поставками Киеву боеприпасов. Так, в ходе украинского конфликта стало понятно: Вашингтон не выдерживает продолжительные боевые действия. Уже сейчас Штатам тяжело снабжать Украину вооружением. Не лучше обстоят дела в Германии. По данным Business Insider, немецкие власти уже предоставили Украине практически весь арсенал. Так, в случае войны боеприпасов у Берлина хватит только на два дня.
В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным СКР, погибло три человека, позже СМИ сообщили о пяти жертвах. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.
ТАСС / EPA / STRINGER