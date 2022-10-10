США уличили в поддержке Украины при атаке на Крымский мост

Для атаки на Крымский мост Украина могла действовать при поддержке Соединённых Штатов. Об этом сообщила Financial Times, ссылаясь на военных аналитиков.

Говоря о версии ракетного удара по мосту, эксперты предположили, что западные страны предоставляют Украине чисто техническую помощь, а именно дорабатывают вооружение ВСУ, увеличивая его дальность. Такие выводы аналитики сделали по точности поражения в ходе обстрелов со стороны украинских силовиков.

При этом офицер американской разведки в беседе с National Interest указал на проблемы у США с поставками Киеву боеприпасов. Так, в ходе украинского конфликта стало понятно: Вашингтон не выдерживает продолжительные боевые действия. Уже сейчас Штатам тяжело снабжать Украину вооружением. Не лучше обстоят дела в Германии. По данным Business Insider, немецкие власти уже предоставили Украине практически весь арсенал. Так, в случае войны боеприпасов у Берлина хватит только на два дня.