В Госдуме призвали "погасить" спутниковую группировку НАТО
Депутат Шеремет призвал "погасить" способствующие украинской разведке спутники НАТО
Спутниковая группировка НАТО ведёт разведывательную деятельность и координирует ракетные удары ВСУ по республикам Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областям. В этой связи её необходимо "погасить", заявил в беседе с РИА "Новости" депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.
"Стоит погасить спутниковую группировку НАТО, которая сегодня используется украинскими войсками для разведки и наведения ракетных ударов с помощью РСЗО HIMARS по Херсонской, Запорожской областям, а также ДНР и ЛНР", — сказал он.
По словам депутата, в РФ есть оружие, которое может вывести из строя спутники НАТО, в том числе и боевой лазерный комплекс "Пересвет". Дело в том, что эта группировка альянса уничтожает россиян, способствует агрессии против России, подчеркнул парламентарий. Поэтому, уверен Шеремет, Москва имеет полное право "погасить" спутники. Депутат добавил, что без спутникового сопровождения американская система залпового огня HIMARS не будет нести значительной опасности, поскольку утратит свою точность.
Ранее ВСУ обстреляли из HIMARS пункт временного размещения беженцев на окраине Старобельска. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что российские ВС уничтожили склад Вооружённых сил Украины с ракетами HIMARS и "Ураганов" в Николаевской области.