В Госдуме призвали "погасить" спутниковую группировку НАТО

Спутниковая группировка НАТО ведёт разведывательную деятельность и координирует ракетные удары ВСУ по республикам Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областям. В этой связи её необходимо "погасить", заявил в беседе с РИА "Новости" депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

"Стоит погасить спутниковую группировку НАТО, которая сегодня используется украинскими войсками для разведки и наведения ракетных ударов с помощью РСЗО HIMARS по Херсонской, Запорожской областям, а также ДНР и ЛНР", — сказал он.