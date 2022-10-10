В Белгороде объяснили причину взрывов на окраине города

Взрывы в Белгороде и его пригороде связаны с уничтожением боеприпасов на полигоне. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

"В городе Белгороде, Белгородском и Яковлевском городских округах были слышны хлопки. Взрывотехниками МО проводилось уничтожение боеприпасов на полигоне", — сказано в сообщении.

О взрывах в Белгороде ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидца.