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10 октября, 07:48

В Белгороде объяснили причину взрывов на окраине города

Белгородский оперштаб объяснил звуки взрывов уничтожением боеприпасов на полигоне

Взрывы в Белгороде и его пригороде связаны с уничтожением боеприпасов на полигоне. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

"В городе Белгороде, Белгородском и Яковлевском городских округах были слышны хлопки. Взрывотехниками МО проводилось уничтожение боеприпасов на полигоне", — сказано в сообщении.

О взрывах в Белгороде ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидца.

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Ранее климатолог Алексей Карнаухов объяснил Лайфу природу загадочных жёлтых столбов света в небе над Белгородом. Они появились в небе вечером 4 октября, начинаясь где-то над горизонтом и уходя в облака.

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VK / Белгородская область

Артур Лапсаков

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