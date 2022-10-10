Во Львове, Хмельницком и Сумской области наблюдаются перебои со светом и водой

Перебои с подачей электричества и воды наблюдаются в ряде городов Украины после сообщений о ракетных ударах. Так, во Львове подача горячей воды прекращена после остановки городских ТЭЦ, часть города без света, не работает треть светофоров.

"Зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры во Львове. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Поэтому на данный момент горячая вода не подаётся", — написал в телеграм-канале мэр Львова Андрей Садовый.

Также, по сообщению местных властей, нет электричества и воды в Хмельницком и во всех районах Сумской области.