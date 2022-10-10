Во Львове, Хмельницком и Сумской области наблюдаются перебои со светом и водой
Взрывы во Львове. Фото © Телеграм-канал "Операция Z: военкоры Русской весны"
Перебои с подачей электричества и воды наблюдаются в ряде городов Украины после сообщений о ракетных ударах. Так, во Львове подача горячей воды прекращена после остановки городских ТЭЦ, часть города без света, не работает треть светофоров.
"Зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры во Львове. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Поэтому на данный момент горячая вода не подаётся", — написал в телеграм-канале мэр Львова Андрей Садовый.
Также, по сообщению местных властей, нет электричества и воды в Хмельницком и во всех районах Сумской области.
"Повреждён один из объектов критической инфраструктуры. В нескольких домах вылетели окна. В настоящее время отсутствует электроснабжение, не работает электротранспорт, приостановлено водоснабжение, не работают светофоры", — написал мэр Хмельницкого Александр Симчишин.
Напомним, ранее Кличко сообщил о взрывах в центре Киева. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по городу ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и неподалёку находится офис президента Владимира Зеленского. Также СМИ сообщили о взрывах во многих других городах страны — Львове, Тернополе, Днепре, Харькове, в Житомирской, Винницкой, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской, Николаевской и Киевской областях. Зеленский заявил, что воздушная тревога не утихает по всей Украине.