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10 октября, 08:20

В Забайкалье депутаты решили передать однодневный заработок мобилизованным

Депутаты заксобрания в Забайкалье направят часть зарплаты мобилизованным

В Забайкалье депутаты местного Законодательного собрания направят свою однодневную зарплату для поддержки мобилизованных жителей региона. Это решение все 16 депутатов приняли единогласно, сообщила пресс-служба.

"Предложение о перечислении однодневного заработка в помощь военным обсуждалось на депутатской планёрке, которая традиционно проходит по понедельникам. Все 16 депутатов, работающих в Законодательном собрании на постоянной профессиональной основе, без малейшего колебания поддержали предложение, оно очень своевременное и правильное", — сказал глава парламента Юрий Кон.

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Первому заместителю главы парламента Дмитрию Тюрюханову поручили связаться с остальными депутатами и предложить им принять участие в сборе средств.

Ранее Лайф сообщал о том, что семьям мобилизованных россиян помогут продовольствием в рамках программы агрофудшеринга. Нуждающиеся получат доступ к фермерским продуктам, а агрохозяйства смогут снизить продовольственные потери.

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Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Илья Суриков

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