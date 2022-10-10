В Забайкалье депутаты решили передать однодневный заработок мобилизованным

В Забайкалье депутаты местного Законодательного собрания направят свою однодневную зарплату для поддержки мобилизованных жителей региона. Это решение все 16 депутатов приняли единогласно, сообщила пресс-служба.

"Предложение о перечислении однодневного заработка в помощь военным обсуждалось на депутатской планёрке, которая традиционно проходит по понедельникам. Все 16 депутатов, работающих в Законодательном собрании на постоянной профессиональной основе, без малейшего колебания поддержали предложение, оно очень своевременное и правильное", — сказал глава парламента Юрий Кон.

Первому заместителю главы парламента Дмитрию Тюрюханову поручили связаться с остальными депутатами и предложить им принять участие в сборе средств.