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Опубликовано 10 октября 2022, 08:17
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Минобороны показало момент уничтожения десантниками бронетехники ВСУ

Минобороны показало, как десантники уничтожили из "Корветов" колонну бронетехники ВСУ

Военнослужащие Воздушно-десантных войск поразили колонну танковой техники ВСУ из противотанковых комплексов "Корнет". Об этом сообщает Минобороны РФ.

Поражение танковой техники ВСУ подразделениями ВДВ. Видео © Телеграм-канал Минобороны РФ

На кадрах с беспилотника показано уничтожение двух единиц украинской бронетехники в поле у лесополосы. Затем демонстрируются танк Т-80БВ и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства.

В результате удара были уничтожены шесть танков и более десяти единиц другой бронированной и автомобильной техники, в том числе иностранного производства, указали в ведомстве.

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Ранее было опубликовано видео зачистки Первомайского от ВСУ бойцами 11-го полка и батальона "Сомали". Подразделения сумели обнаружить опорный пункт украинских военных, который располагался в обычном жилом доме. По нему был нанесён удар, а корректировка действий артиллерии велась с беспилотника.

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Артур Лапсаков
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