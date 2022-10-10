Минобороны показало момент уничтожения десантниками бронетехники ВСУ
Минобороны показало, как десантники уничтожили из "Корветов" колонну бронетехники ВСУ
Военнослужащие Воздушно-десантных войск поразили колонну танковой техники ВСУ из противотанковых комплексов "Корнет". Об этом сообщает Минобороны РФ.
Поражение танковой техники ВСУ подразделениями ВДВ. Видео © Телеграм-канал Минобороны РФ
На кадрах с беспилотника показано уничтожение двух единиц украинской бронетехники в поле у лесополосы. Затем демонстрируются танк Т-80БВ и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства.
В результате удара были уничтожены шесть танков и более десяти единиц другой бронированной и автомобильной техники, в том числе иностранного производства, указали в ведомстве.
Ранее было опубликовано видео зачистки Первомайского от ВСУ бойцами 11-го полка и батальона "Сомали". Подразделения сумели обнаружить опорный пункт украинских военных, который располагался в обычном жилом доме. По нему был нанесён удар, а корректировка действий артиллерии велась с беспилотника.
Телеграм-канал Минобороны РФ