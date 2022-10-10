Военнослужащие Воздушно-десантных войск поразили колонну танковой техники ВСУ из противотанковых комплексов "Корнет". Об этом сообщает Минобороны РФ.

Поражение танковой техники ВСУ подразделениями ВДВ. Видео © Телеграм-канал Минобороны РФ

На кадрах с беспилотника показано уничтожение двух единиц украинской бронетехники в поле у лесополосы. Затем демонстрируются танк Т-80БВ и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства.

В результате удара были уничтожены шесть танков и более десяти единиц другой бронированной и автомобильной техники, в том числе иностранного производства, указали в ведомстве.