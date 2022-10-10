Чем знаменита украинская карательница Евгения Эмеральд Снайперша Евгения Эмеральд охотится на российских военных на Украине в составе спецподразделения "Сафари", параллельно зарабатывая миллионы гривен на донатах для ВСУ. Кто она такая? 56093 56093 Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / emerald_evgeniya

В рядах ВСУ служат 42 тысячи женщин — из них тысяча находится на командирских должностях. Они часто становятся медийными лицами своих подразделений, активно ведут социальные сети и раздают интервью. Одной из них стала 31-летняя бизнес-леди Евгения Эмеральд.

Согласно легенде, 24 февраля молодой человек Эмеральд якобы покинул территорию Украины, поэтому ей самой пришлось отстаивать честь страны. Она оставила три своих бизнеса и ушла на фронт. Якобы она ещё с самого детства мечтала быть снайпершей и приняла присягу в 20 лет, став младшим лейтенантом. Эмеральд поступила в сводный полк специального назначения Нацполиции с много говорящим названием "Сафари", где выполняет задачи снайпера с позывным Жанна д'Арк.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / emerald_evgeniya

Именно бойцы "Сафари" 2 апреля зашли в Бучу Киевской области, где зачищали территорию "от диверсантов и пособников российских войск", тела которых затем использовали для инсценировки "зверств Российской армии". После чего весь мир облетели фотографии разбросанных по дорогам убитых с белыми повязками на рукавах — знаком пророссийских активистов. По сути, "Сафари" устроил карательный рейд.



Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / emerald_evgeniya

Сейчас "Сафари" участвует в боях против ДНР, к примеру, они засветились при захвате Ямполя. При этом Эмеральд активно собирает донаты на ВСУ через свои соцсети и призывает к этому других. Недавно она высказала претензии в адрес известной украинской певицы Инны Вороновой за сбор денег на залог для арестованного мужа Юрия Черновецкого: его считают поставщиком наркотиков для высокопоставленных чиновников с Банковой. Пара создала дуэт OPG Svyatie, который стал популярным именно на антироссийских песнях, что не остановило снайпершу.

— Победить или понюхать? Я считаю, победить и утереть нос тем, кто любит понюхать. Мы вместе собрали средства на спутник, так что верю, что и это сделаем. Покажем, что мы настоящая нация! Не позволим копить деньги для наркомана! Давайте сделаем это сообща и очень быстро. Итак, наша цель — 4 миллиона для ВСУ, — написала Эмеральд.

Инна Воронова и Юрий Черновецкий. Фото © strana.today

Воронова не одумалась. Она завела себе аккаунт на OnlyFans, где выкладывает откровенные видео, продолжая собирать донаты на залог для Черновецкого.

Как Малюга стала Эмеральд

Лайф выяснил, что за звучной фамилией снайперши скрывается некая Евгения Малюга. Женщина в разводе и имеет несовершеннолетнюю дочь. Судя по активности в телеграм-группах, она посещает в Киеве тантрические вечера и ежегодный фестиваль "Тантрис: pro любовь 8 Марта", где проходят неоязыческие оргии.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / emerald_evgeniya

У карательницы есть свой бизнес. Например, особняк Emerald Residence (470 м²) рядом со Славутичем, который Малюга сдаёт для проведения частных вечеринок и бизнес-мероприятий. Также у неё есть одноимённый клуб в Киеве и ювелирный бизнес. Всё это успешно работает несмотря на то, что хозяйка находится на службе.

Интересно, что украшения, которые выходят на Украине под ТМ "Евгения Эмеральд", являются копиями продукции именитых мировых брендов Harry Winston, Graff и Chopard. По сути, Малюга продаёт их под своим брендом. По сообщениям СМИ Украины, бизнес-леди без каких-либо подтверждений присвоила себе статус "ордена главного мастера Фаберже". Координаторы проекта "Украина и Фаберже" утверждали, что не выдавали Эмеральд никаких наград и впервые слышат о таком ювелире. После того как ювелиры попросили убрать информацию об ордене с сайта Эмеральд, в их сторону посыпались угрозы.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / emerald_evgeniya

По данным Лайфа, снайперша зарегистрирована в Киеве на проспекте Владимира Маяковского, д. 5, кв. 394. Также она проживает в Броварах — бульвар Независимости, д. 17, кв. 88. Карательницу можно услышать по телефонам +380-678-668-686 (на него зарегистрирован телеграм Малюги) и +380-674-119-899.

Можно не сомневаться в том, что российские силовики найдут и призовут Евгению Эмеральд к ответу за преступления против мирных жителей Донбасса и военных.

Зачем бизнесвумен подалась на фронт снайпером? 0 Чтобы реализовать скрытое желание убивать людей Чтобы найти там мужа Чтобы заработать репутацию патриота и получить поблажки от властей

Авторы Станислав Сенькин